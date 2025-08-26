Un joven sanjuanino de Sarmiento desapareció y su familia quedó preocupada ya que había tenido problemas con sus vecinos. José Luis Zalazar de 26, fue visto por última vez en la madrugada del domingo en la casa de sus padres, ubicada en Media Agua. Afortunadamente, en horas de la noche, Daniel Zalazar, su hermano, publicó en redes sociales que el muchacho apareció.

"Gente linda, apareció. Estoy súper agradecido de corazon, no saben cuanto los quiero. Gracias infinitamente a la gente que me ayudó de corazón, gracias", escribió el hermano mayor de José Luis.

Daniel había contado a Diario 13 que nunca su hermano se había ausentado de su casa y que siempre avisa a dónde está. Además de revelar que temían que por algún conflicto con los vecinos haya habido alguna represalia.

En medio de la preocupación por el paradero incierto de su José Luis, Daniel contó que se llevó el celular del más pequeño de los hermanos y que él no tiene teléfono. “Nos cansamos de llamarle y nunca contestó”, señaló, para luego revelar que desde aproximadamente las 11 de este lunes, el celular dejó de dar tono.

“La última vez que lo vi fue alrededor de las 3 de la madrugada del domingo en la casa de mis padres. De ahí no supimos más de él. Estamos muy preocupados”, reveló en conversación telefónica el hombre.

El joven desaparecido tiene domicilio entre las localidades Carpintería y Colonia Fiscal, allí vive junto a su pequeña hija y su pareja. Justamente ella le contó a Daniel que estaba preocupada porque José Luis no aparecía. “Nosotros estamos muy preocupados porque no aparece”, reiteró Daniel a este medio.

La familia hizo la denuncia en la Comisaría 8º en horas de la mañana de este lunes. Daniel contó que muchos vecinos que lo conocen se habían solidarizado y compartieron en redes el posteo con el pedido de ayuda para dar con el paradero de su hermano.