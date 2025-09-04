Encontraron a José Pablo, el sanjuanino que llevaba 2 días desaparecido

La intensa búsqueda que se había iniciado en San Juan llegó a su fin con una noticia tranquilizadora. Este jueves, pasado el mediodía, la Policía provincial informó que José Pablo Leyes Campillay, el joven de 30 años cuyo paradero era desconocido desde el martes 2 de septiembre, fue encontrado sano y salvo.

El caso había generado preocupación tanto en su entorno familiar como en la comunidad en general. El operativo se activó a través del programa San Juan Te Busca, luego de que sus familiares denunciaran que hacía más de 48 horas que no lograban contactarse con él.

La situación tomó relevancia también porque se movilizaba en una camioneta Fiat Strada Adventure de color negro, lo que llevó a ampliar los rastrillajes.

Finalmente, este jueves 4 de septiembre, las autoridades confirmaron que el joven apareció en buenas condiciones y descartaron que su vida estuviera en riesgo. Con esta noticia, se desactiva el pedido de colaboración ciudadana y la investigación continuará en manos de la Policía para esclarecer los motivos de su desaparición temporal.