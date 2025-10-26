Tras pasar casi tres días desaparecido, Raúl Ceferino Araya fue encontrado por la Policía de San Juan. El hombre de 51 años había salido de su casa el jueves por la mañana hacia el centro sanjuanino para pagar la factura de la luz, pero las horas pasaron y no regresaba, por lo que sus familiares decidieron radicar la denuncia.

San Juan Te Busca informó que realizana tareas para dar con el paradero del albardonero. Finalmente, en horas de la noche de este sábado, fuentes cercanas a la familia, informaron que la Policía lo encontró en un hotel de Capital, donde estaba hospedado.

Raúl comentó al personal policial que decidió, por voluntad propia, abandonar su casa sin avisarle a ningúno de sus seres queridos de su decisión. En la mañana de este sábado, hubo novedades de su paradero, ya que fuentes policiales informaron que fue visto en un supermercado de Albardónj, alrededor de las 9:50.

La Policía revisó las cámaras de seguridad y reconstruyó el derrotero del hombre en el departamento de donde es oriundo. Tras ver los registros del negocio, siguieron su rastro. A las 10:30 atravesó la plaza departamental y luego pasa por el costado del cristo de ingreso.

Posteriormente, unos operarios de Naturgy lo vieron caminar por el costado de Ruta 40, pasando el “puente viejo” de la localidad. El último rastro de él fue a las 12:35 horas por el lateral de la ruta, al costado de la ripiera.

La desaparición

Según informaron sus familiares, Raúl salió de su casa alrededor de las 10:00, con la intención de ir a pagar algunas facturas a Naturgy y luego realizar compras en un supermercado. Desde ese momento, no se tiene información sobre su paradero.

Es la primera vez que pasa algo así, indicaron desde su familia. La denuncia fue presentada el mismo jueves por la noche y desde entonces se han movilizado en distintos lugares buscando pistas sobre su ubicación.