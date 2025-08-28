Un trágico hallazgo conmocionó en la madrugada de este jueves al barrio San Martín, en Capital. En un departamento de la Torre 4 fue encontrada sin vida una mujer que, según los primeros informes, llevaba alrededor de 15 días fallecida y se encontraba en avanzado estado de descomposición.

La alarma la dio una vecina, quien manifestó que hacía semanas no veía a la señora y que, en las últimas horas, un intenso olor provenía del interior del departamento. Ante el aviso, efectivos policiales ingresaron a la vivienda y se toparon con la dramática escena.

De acuerdo a fuentes judiciales, la víctima sufría problemas motrices y de salud, y residía sola sin recibir visitas con frecuencia.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría 2ª y brigadistas de la UFI Delitos Especiales, quienes trabajaron en el relevamiento de la escena.