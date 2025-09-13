La Brigada Rural encontró armas en un domicilio de San Martín. El hecho ocurrió en la mañana de este sábado 13 de septiembre, cuando personal de la División Rural y la Brigada Rural llevaron a cabo un mandaro judicial en una vivienda de San Martín.

Allí encontraron dos armas que fueron secuestradas. Una de ellas era una escopeta larga calibre 16, con seis vainas servidas calibre 16 y la otra de ellas era una PCP calibre 22 formato escopeta.

El propietario de la vivienda, identificado como Lozada Jesús, de 33 años, quedó vinculado y a disposición de la UFI Genérica. Se peritará y analizará la procedencia de las armas y la posible relación con hechos delictivos.