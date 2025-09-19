Durante la mañana de este viernes 19 de septiembre, a más de 24 horas de que se produjera la caída, las autoridades encontraron el cuerpo de Elio Matías Gómez. Se trata del joven que cayó al canal Céspedes el pasado jueves.

Según confirmaron fuentes policiales a Diario 13, los restos del joven de 29 años fueron encontrados en las inmediaciones del departamento Sarmiento. Precisamente en el canal Magdalena, situado en calle Bufano a un kilómetro al sur de calle Aranda

Cabe recordar que la caída de Gómez fue reportada en horas de la madrugada del 18 de septiembre. En ese momento, sobre las 03:00, personas lo escucharon pidiendo ayuda a los gritos luego de haber caído al agua.

Al no poder ayudarlo llamaron al 911, dando inicio a la búsqueda por parte de las autoridades. Los especialistas realizaron un rastrillaje que superó los 30 kilómetros. En ese contexto recorrieron desde Carpintería hasta Cochagual que fue finalmente donde lo encontraron.