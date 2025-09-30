Encontraron el remis que atropelló a una niña y se dio a la fuga

Durante la siesta del pasado lunes 29 de septiembre, se produjo un siniestro vial en San Juan. La víctima fue una niña de 2 años que fue impactada por un remis, cuyo conductor nunca se detuvo y terminó fugándose. Recientemente las autoridades pudieron encontrar el vehículo.

El episodio se había dado en el barrio Echeverría de Capital, precisamente sobre la calle Mary O'Graham. En ese lugar sobre las 14:50 la nena estaba jugando en la vereda de la casa de su madre, cuando salió a la calle un Chevrolet Onix que era utilizado como remis la tropelló.

Lejos de detenerse el conductor del interno 310 aceleró y se dio a la fuga. La pequeña debió ser trasladada hasta el hospital Rawson con un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y politraumatismo, quedando en observación.

En las últimas horas, las autoridades lograron ubicar el móvil en el barrio Luis y Fuerza de Pocito. Allí las autoridades identificaron a Vivencio Alberto Pérez Zárate, quien estaba en el lugar junto con el vehículo por lo que fue vinculado a una causa por el delito de Encubrimiento.

Un detalle no menor era que el vehículo en cuestión, fue encontrado con desprendimiento y raspado de ploteado y adhesivos en distintos sectores del rodado. Por este motivo se sospecha que estaban tratando de que el rodado no se pudiera reconocer. Ahora todo quedó en manos de Flagrancia.