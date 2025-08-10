Este domingo 10 de agosto comenzó con un importante operativo antidrogas en la provincia de San Juan. El mismo tuvo lugar en una vivienda situada en el departamento Rivadavia, donde las autoridades encontraron más de 2 kilos de cocaína a un hombre.

La tarea fue realizada en horas de la madrugada por efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste. Estos uniformados se trasladaron a una casa ubicada en el interior de la Villa Chacabuco. Allí realizaron un allanamiento, siendo recibidos por un hombre de apellido Posse.

Dentro del domicilio, los agentes encontraron una sustancia de color blanco que fue analizada por especialistas. De esta manera, se confirmó que se trataba de 2,155 kilogramos de cocaína, motivo por el cual Posse fue inmediatamente detenido.

Se sospecha que podría formar parte de una red de narcotráfico mayor, por lo que será investigado. Sumado a esto, se secuestró un automóvil naranja de la marca Chevrolet, ya que se cree que podría ser utilizado para realizar la distribución de esta sustancia ilícita.