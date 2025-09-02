La ciudad de Cipolletti quedó conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Norma Beatriz Gatica, una mujer de 63 años que se encontraba desaparecida desde el pasado viernes. Su cadáver fue localizado este martes al mediodía en un canal de riego cercano a la Terminal de Ómnibus, a metros de la calle Pacheco, por personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios.

El caso es investigado por la Justicia de Río Negro bajo la coordinación del fiscal Diego Vázquez. En el lugar trabajaron también efectivos policiales, peritos del Gabinete de Criminalística, médicos forenses y personal de Protección Civil, quienes debieron ordenar el tránsito para facilitar las tareas.

El comisario inspector Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional V, explicó que el operativo comenzó en la mañana del martes con un rastrillaje en la zona del cruce de calle O’Higgins y la Ruta Nacional 151, siguiendo el recorrido del cauce de agua. La búsqueda se orientó allí luego de que una cámara de seguridad registrara lo que parecía ser un bulto arrastrado por la corriente el día anterior.

Tras remover acumulaciones de basura en el canal, los bomberos y personal de la Comisaría 32 hallaron el cuerpo de Gatica flotando en medio del agua. El levantamiento se completó pasadas las 13:00 y el cadáver fue trasladado a General Roca, donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte.

De acuerdo con la información policial, Norma Gatica había abandonado su casa el viernes por la noche luego de mantener una discusión con su hijo, Matías Castro. El joven radicó la denuncia en la Comisaría 32 y el Ministerio Público Fiscal ordenó un amplio operativo de búsqueda que se puso en marcha el sábado.

En el despliegue participaron efectivos policiales, bomberos, la Brigada de Investigaciones, Criminalística y perros entrenados para rastreo. También se analizaron cámaras de seguridad y se recabaron testimonios.

La mujer, según detallaron familiares, tomaba medicación antidepresiva y ya se había ausentado de su hogar en otras ocasiones.

En medio de la búsqueda, la hermana de la víctima, Nelly Gatica, viajó desde Bariloche para acompañar a su sobrino y sumarse a los reclamos. Este mismo martes, antes de conocer la trágica noticia, brindaron una conferencia de prensa en la plaza San Martín junto a referentes de la Unter y de la agrupación Ni Una Menos.

Minutos después de esa convocatoria, ambos recibieron la confirmación del hallazgo del cuerpo. El impacto emocional fue inmediato y se vivieron escenas de profundo dolor en el lugar donde trabajaban las autoridades judiciales y policiales.

La investigación continuará en los próximos días con la autopsia y la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias en que murió Norma Beatriz Gatica.