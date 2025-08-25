Este lunes 25 de agosto comenzó con una situación realmente trágica en San Juan. Esto se debe a que en el departamento Caucete, hallaron el cuerpo sin vida de un joven dentro de una vivienda.

El episodio se produjo alrededor de las 05:00 de la mencionada jornada. En ese momento, dentro del barrio Huarpe, personas encontraron el cadáver de un sanjuanino de 38 años de edad.

Por el momento no ha trascendido la identidad del difunto, ni en qué condiciones fue encontrado. Lo que se sabe es que quienes concretaron el hallazgo llamaron inmediatamente al 911 para dar aviso a las autoridades.

Por este motivo, el caso ya quedó en manos de los especialistas de la Comisaría 9°, contando con la colaboración de Criminalística y el fiscal en turno.