Una situación horrorosa ocurrió en la provincia de Córdoba durante la mañana del pasado sábado 4 de octubre. Lo que sucedió fue que, cuando se estaban realizando tareas de mantenimiento en un colectivo de larga distancia, trabajadores encontraron un feto en el interior de un baño.

Todo sucedió en localidad bordobesa de Arias, ubicada a unos 360 kilómetros al sudeste de la capital, cuando empleados de limpieza trabajaban sobre esta unidad que estaba estacionada sobre la calle Vélez Sarsfield en el barrio Virgen de Fátima.

Estas personas ingresaron al baño y se encontraron un feto humano de unos 15 centímetros en este pequeño cubículo dentro del ómnibus de la empresa Córdoba Coata. Ante esta situación inmediatamente dieron aviso a las autoridades, provocando que efectivos policiales llegaran al lugar.

La investigación del caso quedó en manos de la Policía de Córdoba. La prioridad es poder identificar a todos los pasajeros que viajaron en la unidad y además acceder a las cámara de seguridad de la Terminal de Córdoba. Por el momento no hay indicios claros de quien pudo ser la persona responsable.