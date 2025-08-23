Un insólito episodio de inseguridad se registró este viernes por la tarde en el barrio Pie de Palo, en Caucete, cuando una vecina encontró un televisor que no era suyo en el fondo de su vivienda. Pese a la intervención policial, no lograron dar con los delincuentes ni con la víctima del robo.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 15 horas ingresó un llamado a la Comisaría 37 alertando sobre la presencia de dos hombres que caminaban por calle Ignacio de la Roza cargando un televisor sin caja ni envoltorio, lo que resultó sospechoso.

Al advertir la llegada de la policía, los sujetos ingresaron por el fondo de una vivienda del barrio Pie de Palo y abandonaron el artefacto antes de darse a la fuga.

En el lugar, los efectivos encontraron un televisor Philips de 43 pulgadas color negro, que fue entregado por la propietaria de la casa, quien aclaró que no le pertenecía. El aparato quedó secuestrado en sede policial.

Las autoridades continúan con las investigaciones preliminares para determinar la procedencia del televisor y dar con los responsables del hecho.