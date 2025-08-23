La inseguridad volvió a golpear al barrio Don Agustín, en el departamento Zonda. En las últimas horas, delincuentes ingresaron a dos viviendas forzando ventanas y se llevaron diversos objetos de valor.

Entre lo sustraído figuran aires acondicionados, electrodomésticos y prendas de vestir. Los vecinos señalaron que los ladrones lograron desactivar alarmas y manipular cámaras de seguridad, lo que refuerza la sospecha de que conocían previamente los sistemas de vigilancia instalados en las casas.

Según lo que informó el medio 0264 Noticias, la denuncia de los damnificados rezaba que al momento de reportar los hechos, desde la Comisaría 14° les manifestaron contaban únicamente con un móvil y tres efectivos para cubrir todo el distrito.

Otro punto de preocupación gira en torno a las cámaras de seguridad. Pese a que ambas viviendas contaban con dispositivos de grabación, eso no detuvo el accionar de los malvivientes ante el miedo de ser identificados.

Este es el video que trascendió: