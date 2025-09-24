Un hecho de gravedad resonó en la ciudad de San Juan luego de que desconocidos ingresaran a la residencia de un agente policial y se llevaran su pistola reglamentaria junto con municiones, entre otros efectos.

Fuentes de la fuerza informaron que el robo se registró en un departamento ubicado en Albardón. El denunciante informó que no se encontraba en el hogar al momento del ingreso de los intrusos, quienes aprovecharon la ausencia para forzar accesos y sustraer el arma.

El arma retirada fue identificada como una pistola marca Bersa calibre 9 mm, acompañada de dos cargadores con 34 proyectiles. Además, los ladrones habrían tomado otros objetos de menor valor durante el recorrido por las habitaciones del inmueble.

Inmediatamente tras tomar conocimiento del episodio, efectivos de la Comisaría correspondiente acudieron al lugar para montar las primeras diligencias y preservar posibles rastros. Paralelamente, la UFI especializada en delitos contra la propiedad se hizo cargo de la causa.

Desde la policía local también anunciaron la apertura de un sumario administrativo interno, dado que el arma sustraída formaba parte del patrimonio institucional y estaba bajo responsabilidad del agente.

Por el momento, no hay personas detenidas ni pistas concretas divulgadas al público. Las autoridades solicitan información ciudadana que pudiera aportar datos útiles para dar con los autores del ilícito.