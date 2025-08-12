Este lunes por la tarde, personal de la Subcomisaría Cipolletti logró la detención de dos sujetos acusados de intento de robo agravado por escalamiento en una vivienda del barrio Conjunto I, en Chimbas.

El hecho ocurrió cerca de las 16:50, cuando una vecina alertó a la Policía sobre la presencia de dos hombres en el fondo de la casa de una mujer de 36 años. Ante la denuncia, los efectivos montaron un rápido operativo y, al subir al techo de la vivienda, detectaron un orificio por el cual los intrusos habían ingresado.

Los aprehendidos fueron identificados como Rodrigo Joel Oliva Bustos, de 21 años, y Pablo Andrés Tello, de 32 años, este último con un pedido de captura vigente desde 2021 emitido por el Servicio Penitenciario.

En el lugar se hizo presente el ayudante Fiscal, Pablo Quiroga, quien inició el procedimiento especial de Flagrancia, dejando a los detenidos a disposición de la Justicia para continuar con las investigaciones.