Entre bomberos y vecinos apagaron un incendio forestal en Los Berros

Pasado el mediodía de este sábado se produjo un incendio forestal que alertó a los vecinos de Los Berros. En la localidad de Sarmiento, este siniestro puso en riesgo una vivienda y un corral, pero gracias al intenso accionar de particulares y personal de los Bomberos Voluntarios del departamento, el foco ígneo fue extinto.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Sarmiento informó en la noche del sábado, que alrededor de las 13:10 horas recibieron un llamado que los alertó sobre este incendio. Las amenazantes llamas se propagaban desde una zona de la Ruta 153 y Calle del Medio.

A raíz de este llamado, el personal de bomberos se movilizó rápidamente al sitio y luego de unas horas de trabajo intenso logró sofocar el fuego. Cabe aclarar que las fuertes ráfagas de viento Zonda no colaboraron, pero sí lo hizo la ayuda de los vecinos.

La superficie quemada fue de 100 x 50 metros. Tras ser atacado el foco igneo y extinguido en su totalidad, bomberos realizó una guardia de cenizas, para luego retornar a la guardia en el destacamento.

“Pedimos a la comunidad extremar los cuidados y evitar el uso de fuego en zonas rurales o de monte, más cuando hay alerta de vientos fuertes, ya que las condiciones aumentan el riesgo de incendios forestales”, difundieron desde el destacamento de Bomberos Voluntarios de Sarmiento.