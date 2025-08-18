Entre las pertenencias de un pasajero, encontraron más de 1 kg de cocaína

Gendarmería Nacional llevó a cabo este lunes un operativo sobre Ruta Nacional Nº40, en Sarmiento, en el que encontró e incautó más de 1 kilo de cocaína. La fuerza nacional informó que la droga fue hallada en una inspección que realizó en un colectivo de larga distancia, en el que detectaron una mochila con tres paquetes que contenían la sustancia.

Efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de esta fuerza, inspeccionaron el colectivo de larga distancia, a la altura del Paraje San Carlos, sobre la ruta nacional. En la mochila de un pasajero encontraron la droga.

Gendarmería realizó pruebas de orientación de campo frente a testigos. El resultado fue que la sustancia en cuestión resultó 1 kilo 573 gramos de cocaína. Ante esto, el juez que intervino en la causa, ordenó la detención del pasajero propietario de los elementos y el decomiso de la sustancia ilegal.

La fuerza nacional informó que el pasajero tendrá que responder a la Justicia por una infracción a la Ley 23.737.

Camión con hojas de coca

El domingo tuvo lugar un procedimiento por droga en donde estuvo involucrado un camionero que tenía destino Mendoza. En el operativo, el personal de Gendarmería Nacional controló el camión con acoplado procedente de Pichanal, Salta.

Al momento de requisar el sector del cajón de herramientas, los miembros de esta fuerza nacional encontraron una caja de cartón que contenía paquetes con 12 kilos de hojas de coca en infracción a la Ley 22.415.

El personal de Gendarmería Nacional que actuó en este procedimiento dio intervención a ARCA delegación San Juan.