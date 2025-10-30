Desde la UFI Delitos Informáticos y Estafas, alertaron a los sanjuaninos sobre las denuncias contra la plataforma Zunkets IFC. En medio de esta situación, hay otro ciudadano que fue engañado por otra aplicación similar que le terminó quitando $4.5 millones.

El afectado es un hombre de 35 años de apellido Muñoz, vecino de Rivadavia, el cual decidió comenzar a operar con una app llamada ZunkETF. El sujeto pensaba que esta firma operaba legalmente en el mercado financiero porque aparentemente un conocido se la recomendó.

En ese contexto se arriesgó a transferir unos $4.5 millones, los cuáles supuestamente comenzaron a generarle unas ganancias que alcanzaban los 23.000 dólares. Sin embargo la felicidad se convirtió en desolación el pasado lunes ya que entró a su cuenta y estaba en cero.

En ese momento se dio cuenta que había caído en el engaño de estas múltiples plataformas creadas por estafadores digitales. Ante esto presentó una denuncia en la comisaría 13° de Rivadavia, desde donde ya dieron inicio a la investigación.