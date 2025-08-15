Este viernes, un hombre de 38 años, identificado como Jorge Edgardo Saavedra, fue aprehendido por personal de la Comisaría 17° en el lateral este de la Ruta 40, en Chimbas. La detención se produjo luego de que Saavedra fuera sorprendido por las autoridades dentro de las instalaciones de la empresa Hidalgo, según informó la Policía.

Según el informe policial, Saavedra manifestó a los agentes que se encontraba en situación de calle y que se había quedado a dormir en una vivienda deshabitada ubicada en el predio de la empresa. Sin embargo, al momento de ser aprehendido, se le secuestraron varios elementos que habrían sido sustraídos del lugar. Entre los objetos recuperados se encontraron:

Una canilla de surtidor cromada

Dos caños de bronce

Un cuchillo tipo serrucho de la marca Tramontina

Además, el personal policial informó que el hombre había descartado una campera negra en el camino.

Amalia Bustos, ayudante fiscal de Flagrancia, llegó al lugar para supervisar el procedimiento. Por directivas del fiscal de turno, Alberto Martínez, se inició un proceso judicial bajo el procedimiento de flagrancia por el delito de hurto simple. El aprehendido quedó a disposición de la Justicia.