Un hombre fue detenido por la Policía en el Barrio Capitán Lazo, en Rawson tras ser denunciado por sustraer elementos del interior de una vivienda. La damnificada alertó a las autoridades a través de un mensaje de WhatsApp, manifestando haber visto al sujeto a través de las cámaras de seguridad de su domicilio.

El hecho ocurrió en la calle Facundo 661. Según el relato de la víctima, el ladrón se dio a la fuga por la misma calle, en dirección a Avenida España, y luego se dirigió hacia el sur. La mujer aportó una descripción detallada del sospechoso: vestía una campera blanca con detalles en negro, un pantalón de jean azul roto y cargaba dos mochilas.

Con la información proporcionada, personal de la Comisaría 24° inició un rastrillaje en la zona. Pocos minutos después, el sospechoso fue avistado en Avenida España, doblando por calle Cecilio Ávila.

Tras ser interceptado, los efectivos policiales realizaron un palpado y, en una de las mochilas del individuo, encontraron una pistola de riego de color verde. La dueña de la vivienda reconoció el objeto como de su propiedad. El sujeto quedó a disposición de la justicia.