este jueves
Entró a una casa para robar y lo encontraron debajo de la cama
Un hombre de 29 años fue aprehendido tras ser encontrado escondido debajo de una cama en una casa de la calle Colón Norte, en Santa Lucía.
Un hombre de 29 años fue detenido durante este jueves, tras haber entrado a una casa sin autorización. El hecho ocurrió en la calle Colón, en el departamento de Santa Lucía.
El propietario dejó su vivienda cerrada y al regresar encontró a un hombre dentro del inmueble. El denunciante aseguró la puerta con candado y llamó a la policía, que ingresó con su autorización y detuvo al sospechoso. No se registraron daños ni faltantes en la propiedad.
Intervienó el sistema acusatorio y el Fiscal Dr. Fernando Bonomo dispuso iniciar un Procedimiento Especial de Flagrancia.