Un hombre de 29 años fue detenido durante este jueves, tras haber entrado a una casa sin autorización. El hecho ocurrió en la calle Colón, en el departamento de Santa Lucía.

El propietario dejó su vivienda cerrada y al regresar encontró a un hombre dentro del inmueble. El denunciante aseguró la puerta con candado y llamó a la policía, que ingresó con su autorización y detuvo al sospechoso. No se registraron daños ni faltantes en la propiedad.

Intervienó el sistema acusatorio y el Fiscal Dr. Fernando Bonomo dispuso iniciar un Procedimiento Especial de Flagrancia.

