La reconocida influencer y formadora digital Valentina Ensinck sufrió un robo en su vivienda en San Juan. Según relató, los delincuentes se llevaron electrodomésticos, ropa, valijas y zapatillas, además de provocar daños en la entrada de la casa. “La puerta ya no sirve, la tuvimos que cambiar”, explicó.

La joven expresó alivio porque en el momento del hecho no se encontraban en la vivienda: “Por suerte nosotros no estábamos y eso es lo único bueno de la situación”. Sin embargo, reconoció que el mayor impacto no fue económico: “Fuera de lo material es la sensación de vacío e injusticia que no la había vivido nunca. Por suerte estamos bien”.

Ensinck contó su experiencia desde el aeropuerto, mientras retomaba sus compromisos laborales vinculados al mundo digital, sector al que se dedica desde hace ocho años.

Su perfil

En el contenido de su perfil de Instagram, la joven cuenta que a los 20 años, dejó los negocios tradicionales y se volcó de lleno al marketing digital, donde encontró una salida profesional que le permitió trabajar de manera independiente y luego formar a otros emprendedores.

“Trabajar en el mundo digital es poder cobrar en dólares, manejar tus tiempos y ponerle un valor a la hora de trabajo”, explicó. Aunque reconoció que en San Juan aún son pocos los que se animan a dar el paso, considera que eso también representa una oportunidad: “Más alternativas para salir a buscar clientes con los conocimientos locales”.

Su trayectoria incluye la creación de una academia online, que ya cuenta con más de 1.300 egresados en distintos países. Además, en 2024 organizó en la provincia un evento con 400 asistentes.

También trascendió que es pareja de Santiago Nieto, reconocido heladero de San Juan, quien también subió una historia similar a sus redes sociales comentando el hecho de inseguridad.