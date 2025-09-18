Sobre el mediodía del pasado miércoles 17 de septiembre, ocurrió algo inesperado en San Juan. Una mujer presentó una denuncia en contra de su hermano, asegurando que estaba escondiendo partes de una moto robada. Las autoridades se hicieron presentes y confirmaron esta versión.

Todo sucedió en el departamento Rawson, precisamente en una de las viviendas de la Villa 17 de Agosto. Allí sobre las 13:00 personal del Grupo de Apoyo Motorizado hacía recorridas por la zona cuando fueron interceptados por una mujer identificada como Ivana Canto, vecina de la zona.

Ella les contó que días atrás un sujeto se presentó en su casa con las partes de una Honda XRE 300 que habían robado y las dejó al cuidado de su hermano, llamado Matías Acosta. Ella manifestó tener miedo de terminar involucrada en el ilícito, ya que ella también reside en el mismo lugar. Fue por este motivo que ella los autorizó a ingresar al domicilio.

Allí comprobaron efectivamente la presencia de las partes del vehículo, las cuáles fueron secuestradas. Sin embargo, sumado a esto, también terminaron encontrando en el domicilio dos plantas de cannabis de unos 40 centímetros de altura que también fueron incautadas. Por este motivo Matías Acosta quedó a disposición de la Justicia.