Escondidas entre ramas: así hallaron dos motos robadas en Pocito

El pasado 1 de septiembre, alrededor de las 23:00, delincuentes ingresaron al interior de una finca ubicada en la intersección de Bazán Agras y Florida, en Carpintería, Pocito, y se llevaron dos motocicletas y una freidora de aire. Las motos sustraídas eran una Guerrero 110 cc de color rojo y una Gilera 110 cc negra.

La denuncia fue realizada por la propietaria del inmueble, la señora Susana Moreno, y en primera instancia intervino la Subcomisaría Castro, que dio inicio a la investigación.

El martes pasado, el grupo motorizado de la Unidad Coordinadora, bajo la supervisión del Oficial Principal Sánchez, desplegó un operativo en la zona que los llevó aproximadamente a 3 kilómetros al oeste del lugar del robo, casi al pie del cerro.

Allí, entre ramas y vegetación, los efectivos lograron localizar y recuperar ambos rodados, gracias al rastrillaje minucioso y a la colaboración de la dependencia jurisdiccional para el traslado de los elementos recuperados.

El procedimiento concluyó alrededor de las 2:00 de la mañana de hoy, considerando las dificultades que presentó el terreno accidentado. Las autoridades continúan con la investigación, en busca de identificar y dar con los autores del hecho.