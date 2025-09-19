Comerciantes del departamento Albardón se unieron para denunciar a una mujer que los engañó varias veces. Se trata de una sanjuanina que ingresa a sus locales, toma mercadería y simula pagar con una billetera virtual. Sin embargo, cuando ella se retira se dan cuenta que el dinero nunca ingresó en sus cuentas.

Esta situación se ha registrado en locales situados en la Villa San Martín, en Campo Afuera y en puestos situados sobre calle Nacional. Estas personas informaron a las autoridades que esta mujer, de la que no ha trascendido la identidad, luego de tomar los productos les enseña un comprobante muy similar a los originales de Mercado Pago o Naranja X.

Sin embargo, estos comerciantes recién notaron el fraude cuando fueron a revisar los fondos de sus cuentas y ahí vieron que el dinero nunca fue abonado. Cabe recordar que la recomendación siempre es revisaron que estas cifras se hayan actualizado antes de entregar la mercadería, por más que se muestre cualquier tipo de comprobante.

En uno de los locales las cámaras de seguridad registraron el rostro de esta mujer, el cual ya fue difundido en redes sociales. Gracias a las múltiples denuncias que se presentaron, el caso ya está en manos de los especialistas de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.