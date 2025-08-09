Un robo millonario en una vivienda de Rivadavia tuvo como víctima a un jubilado. El adulto mayor de 81 años y apellido Laciar se ausentó de su hogar por el lapso de seis horas y cuando regresó se encontró con que delincuentes habían realizado un escruche millonario en su propiedad. El botín consistió en una gran suma de dinero en efectivo y un par de zapatillas, según informó la Polic��a.

La cantidad que le robaron fue de $3 millones. Una importante suma que el hombre venía ahorrando. Fuentes policiales indicaron que la víctima denunció el robo ese mismo jueves en la noche en la Comisaría 27º.

La vivienda donde se produjo el escruche está ubicada en la calle Monteagudo del barrio Enfermera Medina. Laciar contó a la Policía, que a las 14 salió y regresó alrededor de las 20:30, encontrando su casa revuelta. Ahí fue cuando descubrió que le habían robado sus ahorros que guardaba en un ropero, además de un par de zapatillas.

El o los ladrones forzaron una ventana del fondo para irrumpir a la vivienda, según determinó la investigación.

En el caso intervino el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, informaron fuentes policiales.