Sobre el mediodía del pasado miércoles 20 de agosto, se registró una nueva amenaza de bomba en San Juan. Nuevamente el foco fue el Centro Cívico que debió ser evacuado. Recientemente se conoció el audio de la llamada, el cual demuestra que efectivamente el autor fue un menor de edad.

La grabación de este contacto al 911 dura apenas unos segundos. El mismo se produjo alrededor de las 12:50 de la mencionada jornada, momento en que un niño tomó un teléfono celular y llamó a Emergencias.

En el audio se escucha como una efectivo policial atiende y le pregunta a la persona del otro lado, cuál es su emergencia. En ese momento el menor contesta: “Puse una bomba en el Centro Cívico”, para luego cortar la comunicación.

Esto fue lo que encendió las alertas en este edificio céntrico, para que los trabajadores y demás sanjuaninos que hacían trámites en ese momento evacuaran. Luego ingresaron en el lugar los especialistas de la División Explosivos, los cuáles confirmaron que no había ninguna bomba en el lugar.