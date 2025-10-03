Escuchó ruidos, fue a revisar y se topó con un ladrón con una motosierra

Recientemente una sanjuanina vivió una situación horrenda en el departamento Rawson. Lo que sucedió fue que esta persona escuchó ruidos extraños en un sector de su propiedad y al revisar descubrió a un intruso portando una motosierra.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, el episodio ocurrió en el interior del barrio Ansilta. Allí reside una mujer de 63 años de edad, la cual se trasladó hasta el depósito de herramientas que tiene en su domicilio en las últimas horas.

Esto se debe a que escuchó sonidos que provenían de este lugar. En ese contexto fue que se cruzó cara a cara con un joven de 33 años desconocido, el cual tenía en su poder una motosierra.

Ante esta situación ella pidió ayuda a su hijo y entre ambos pudieron evitar que este sujeto escapara hasta que se hizo presente personal de la subcomisaría B° Ansilta. Los uniformados procedieron a detener a este sujeto que fue identificado como Pablo Alejandro Agüero, quien quedó vinculado a una causa por el delito de Hurto simple en grado de tentativa.