Esquivó un auto, pero volcó el suyo y quedó al costado de la banquina

Minutos antes de las 17:30 de este jueves, se produjo un siniestro de tránsito en el Acceso Sur, a pocos metros de la intersección con calle Abraham Tapia. Un Volkswagen Gol Trend rojo terminó volcado al costado de la banquina, después de realizar una maniobra para esquivar a un Toyota Etios blanco, informó el móvil de Canal 13.

Según el relato del conductor del Gol, que se negó a dar declaraciones formales, pero comentó su versión a la prensa, el siniestro ocurrió cuando ambos vehículos circulaban de Sur a Norte. El Toyota, conducido por una mujer, habría frenado de manera brusca e inesperada para cambiarse de carril. En un intento por evitar la colisión, el conductor del Gol intentó esquivarlo por la izquierda, pero perdió el control del vehículo, que terminó dado vuelta.

Tras el impacto, el conductor del Gol Trend fue visto por las cámaras de Canal 13 levantando los restos de su auto, mientras que la conductora del Toyota Etios se encontraba a unos diez metros de distancia, conversando con el personal policial y dando su versión de los hechos.

El siniestro, que generó la intervención de la policía para controlar el flujo vehicular, no provocó una congestión de tránsito importante. Sin embargo, se formaron largas filas de autos debido a que los conductores que pasaban por el lugar reducían la velocidad para observar la escena.

Afortunadamente, no se reportaron heridos graves, ya que ambos conductores se encontraban en buen estado de salud.