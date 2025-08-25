Por la noche del pasado domingo 24 de agosto, un sujeto fue detenido en la provincia de San Juan. Se trata de un delincuente que estaba prófugo de la Justicia, el cual fue detenido por ir a atenderse a un centro de salud.

El episodio se dio en el departamento Chimbas, cuando Sebastián Carlos Artazo se presentó en el Báez Laspiur. Se trata de un malviviente con un amplio prontuario, conocido en el ambiente delictivo como “El Ñoño”.

Cuando fue entrevistado por las autoridades del centro de salud, descubrieron que tenía un pedido de captura vigente en su contra. Por este motivo dieron aviso a las autoridades, provocando que especialistas de la UFI Delitos contra la Propiedad se presentaran en el lugar.

Artazo estaba preso en el Servicio Penitenciario Provincial y obtuvo el beneficio de salidas transitorias. Sin embargo, en su último egreso de la cárcel decidió no regresar por lo que se ordenó su captura. Finalmente “El Ñoño” fue trasladado provisoriamente a la comisaría 17°.