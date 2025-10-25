Estaba tirando una camionada de escombros en un lugar público y lo atraparon

Este sábado, en horas de la mañana, un sujeto fue atrapado in fraganti mientras tiraba una camionada de escombros en un valdío que es un terreno público. Esto ocurrió en el interior del barrio Arenales, en el departamento Chimbas. La policía comunal dio aviso a al policía Ecológica al ver a un hombre en la vía pública que estaba con un camión tirando escombros.

Cuando la división llega al lugar, se encuentra con este sujeto, dueño del camión color azul y se constata que el hombre de 52 años estaba violando una ley, por lo que se lo informa sobre lo ocurrido.

Posteriormente, se notifica al sujeto sobre la falta cometida y ahora deberá enfrentar una multa económica. Se trata de la violación del artículo 169° LEY 941-R.