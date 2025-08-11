Un sanjuanino que trabaja como jardinero perdió su motocicleta. Esto sucedió tras un incendio que la dejó sin posibilidad de uso. El hecho se produjo el pasado viernes en una vivienda de Capital. Él damnificado estaba trabajando cuando vio que su Zanella Tricargo 125 cc, perdía combustible.

A los pocos minutos sucedió lo peor, llegó el fuego, que rápidamente se extendió. Por la magnitud del mismo, los vecinos debieron ayudarle a apagarlo. Esto fue hasta la llegada de los Bomberos, quienes culminaron la tarea.

Si bien intentaron salvar el vehículo, el mismo quedó totalmente destruido. Tras el hecho, la justicia, pidió la realización de pericias en el lugar, relevamiento de cámaras de seguridad y un informe técnico de Bomberos. Ahora el hecho quedó a cargo de la UFI Delitos Genéricos.