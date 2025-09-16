Una grave estafa virtual golpeó a una vecina de Valle Fértil, propietaria de un complejo de cabañas sobre la ruta 510. La víctima, identificada como Sultano, de 52 años, cayó en la trampa de un delincuente que se hizo pasar por turista interesado en alquilarle una de las unidades y terminó perdiendo más de $5,3 millones.

Según fuentes judiciales, todo comenzó el lunes 15 de septiembre cuando la mujer recibió un mensaje por WhatsApp. El desconocido pactó el alquiler de una cabaña y le envió un comprobante de transferencia bancaria por $9.500.000. Minutos después, volvió a contactarla para decirle que había depositado esa suma “por error” y le pidió que ingresara a un link que supuestamente correspondía al Banco Patagonia para resolver el problema.

La mujer, confiada, siguió las instrucciones y descargó una aplicación fraudulenta. De esa manera, los estafadores lograron acceder a su celular y al control de sus cuentas bancarias.

Horas más tarde, descubrió el desastre: los delincuentes habían vacíado su cuenta, transfiriendo $3.526.789 a billeteras virtuales desconocidas. Además, detectó que le habían sacado un préstamo de $1.800.000 que nunca había solicitado. En total, el perjuicio económico ascendió a $5.326.789.

Tras concretar la maniobra, los delincuentes bloquearon a la víctima y desaparecieron. La mujer radicó la denuncia en la Comisaría 12ª de Valle Fértil, y la investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

Las autoridades volvieron a insistir en la importancia de no ingresar a links desconocidos ni descargar aplicaciones externas enviadas por terceros, ya que estas son las maniobras más utilizadas por estafadores para robar información y dinero.