En las últimas horas, una sanjuanina fue detenida. Esto se debe a que está acusada de cometer una estafa millonaria en perjuicio de adultos mayores. Las víctimas son una mujer con demencia senil y un abuelo al que le amputaron sus piernas.

Se trata de Amelia Irene Bravo, quien fue detenida el pasado 26 de junio en el departamento Caucete. La mujer está involucrada en una causa de defraudación y estafa. Un dato no menor es que, cuando la aprehendieron en su vivienda de la Villa Independencia, las autoridades le encontraron un arma de fuego de fabricación casera.

Esto quiere decir que también está señalada por cometer el delito de tenencia ilegítima de esta “tumbera”. Sin embargo, la acusación principal tiene que ver con la estafa que habría cometido para quitarles unos $6.500.000 a dos residentes del Hogar de Ancianos.

Según lo que denunció la directora de esta residencia, Bravo era quien administraba el dinero que percibían los afectados. Ella se apoderó de sus tarjetas, por lo que manejaba sus cuentas bancarias y cobraba sus jubilaciones. Según lo que informó Tiempo de San Juan, el hombre, de más de 80 años y que perdió ambas piernas, percibe mensualmente $350.000 y su esposa, que padece demencia senil, $300.000. La detenida sólo les dejaba $5.000 para sus gastos.

Ella no sólo realizaba consumos y transferencias a sus cuentas bancarias (totalizando $2.594.000), sino que también pidió un préstamo de $4.000.000. Por otro lado, se sabe que el anciano tenía un plazo fijo que todavía no se comprueba en qué estado se encuentra. La investigación está siendo desarrollada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas, desde donde no descartaron que sigan apareciendo más movimientos fraudulentos.

Desde Fiscalía la acusaron de estafa y pidieron su prisión preventiva. Si bien los abogados defensores se opusieron, la jueza de Garantías Celia Maldonado ordenó que Bravo cumpla con 30 días dentro de un calabozo de la comisaría 37ma.