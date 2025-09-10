En San Juan nuevamente un jubilado fue víctima de una estafa que le valió la pérdida de millones de pesos. Lo que tuvo en particular este caso, fue que el afectado es un hermano mayor de Alberto Hensel, exministro de Gobierno de San Juan.

Se trata de Víctor Bruno Hensel, un hombre de 84 años de edad que reside en Media Agua, departamento Sarmiento. Si bien él se mantenía por sus propios medios, este año fue diagnosticado con insuficiencia renal, por lo que sus hermanos comenzaron a hacerse cargo de sus responsabilidades.

En ese contexto le pidieron sus tarjetas para encargarse de pagos que estuvieran pendientes y demás cuestiones financieras. Ahí fue cuando el jubilado les contó que su plástico del Banco Nación estaba en poder de una amigo que identificó como Laura Natalia Aguilera de 37 años.

Ante esta situación algunos familiares fueron a buscar a esta mujer que devolviera la tarjeta. Ella se negó e incluso, según la denuncia que realizaron posteriormente, un hombre que se encontraba en el lugar los amenazó. A partir de ahí decidieron congelar ese plástico, descubriendo los movimientos que se habían realizado.

Los haberes de abril que pertenecían a Victor, más de $620.000, fueron retirados en mayo y también se había realizado una transferencia de $523.000 hacia la cuenta de Aguilera. Sumado a esto, se había gestionado un préstamo de $1.5 millones a nombre de Hensel, algo que claramente él no pudo haber solicitado por su desconocimiento del mundo digital.

Cuando el caso llegó a manos del personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, se pudo descubrir en qué se habían gastado estos más de $2 millones. Este dinero había sido destinado a adquirir una moto Zanella ZB 110, otra de la marca Gilera, una bicicleta playera, reproductores de música, ventiladores, calzados de mujer, entre otros.

Por esta situación Aguilera fue formalizada durante el pasado martes, donde se le informó que será investigada durante 6 meses en los que ella podrá seguir en libertad. Sin embargo, deberá presentarse todos los meses en la comisaría de Media Agua para demostrar que está a disposición de la Justicia.