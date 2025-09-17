Durante la noche del pasado martes 16 de septiembre, se vivieron momentos de tensión en el departamento Rawson. Esto se debe a que un menor de edad fue asaltado por un delincuente que lo amenazó con un cuchillo, algo que derivó en una persecución policial.

Este hecho se produjo en la intersección de calles Ingeniero Krause y Torino, según lo que informaron desde la Policía de San Juan. Allí un menor de edad fue interceptado por un sujeto desconocido que lo amedrentó con un arma blanca para quitarle su celular.

Luego de esto el afectado pidió ayuda a efectivos policiales, quienes comenzaron a perseguir al responsable. El malviviente se percató de esta situación y descartó el smartphone mientras intentaba huir, algo que no consiguió.

Finalmente el caco, identificado como Ortega Axel Nicolás de 24 años de edad, fue detenido. El mismo quedó privado de su libertad y vinculado a una causa por el delito de Robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa.