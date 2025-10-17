Este es el ladrón que robaba junto a un menor en Santa Lucía

Efectivos de la Comisaría 29° lograron esclarecer un robo en el barrio Libertador IV, en el departamento Santa Lucía. Como resultado del operativo, detuvieron a dos personas y recuperaron los elementos sustraídos.

El caso se inició a partir de la denuncia de un vecino que reportó el robo de una bicicleta y una cortadora de césped. A partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los uniformados lograron identificar a los presuntos autores y comenzaron un rastrillaje para dar con ellos.

Durante el procedimiento, la policía detuvo a Alexis Angelo Garú, de 34 años, quien fue señalado como el responsable del robo de la cortadora de césped. Además, se confirmó que un adolescente de 16 años fue el autor del robo de la bicicleta. En este último caso intervino el Juzgado de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia.

Posteriormente, los efectivos realizaron un allanamiento en el domicilio de Garú, donde hallaron la cortadora de césped. El damnificado reconoció los elementos como de su propiedad y estos fueron restituidos.

Garú quedó detenido y vinculado al legajo de investigación por hurto calificado, mientras que el menor quedó a disposición de la justicia competente.