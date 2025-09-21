Recientemente salió a la luz el asesinato de un hombre en la provincia de Mendoza. Esta persona recibió dos balazos cuando se encontraba a bordo de una camioneta. Con el paso de las horas se supo que la víctima es un productor nacido en San Juan.

Se trata de Sergio Nacenta, un productor de 59 años que si bien se dedica principalmente al mundo de las semillas (dueño de “Semillas Nacenta”), también era propietario de diferentes campos en San Luis. Allí se dedicaba también a la cría de ganado.

Este hombre, criado en el departamento Capital, fue encontrado sin vida dentro de una camioneta Toyota Hilux durante la madrugada del pasado sábado 20 de septiembre, en la zona de El Agarrobal. Su cuerpo presentaba dos heridas de bala y en la escena del crimen no habían más personas.

Ahora la fiscal Andrea Lazo es la encargada de colectar todas las pruebas posibles para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos. Por el momento es importante informar que no sólo no hay detenidos, sino que ni siquiera hay personas señaladas como sospechosas.