Este es Lautaro, el ladrón que entró a robar en una escuela de Rawson

El pasado viernes 15 de agosto, una escuela sanjuanina sufrió un inesperado robo. En el establecimiento situado en Rawson se coló un malviviente. Por fortuna, las autoridades pudieron detenerlo a tiempo con lo que había sustraído todavía en su poder.

Desde la Policía de San Juan informaron que esta situación se registró en las inmediaciones de la Escuela “Alas Argentinas”. En este lugar se presentó un sujeto llamado Lautaro Galván Escobar, con intenciones de cometer un ilícito.

Este sujeto escaló el cierre perimetral para ingresar al recinto. Allí se acercó a un reflector tipo LED que había instalado, violentó el soporte que tenía dicho elemento y se lo llevó para luego darse a la fuga.

Para su mala suerte, Galván fue detectado por efectivos de la comisaría 6.ª, quienes lo detuvieron rápidamente. El sujeto, que quedó a disposición del Sistema de Flagrancia, todavía tenía el reflector robado en su poder.