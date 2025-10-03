A más de una semana del triple crimen de Florencio Varela que conmocionó al país, el equipo médico forense reveló estremecedores detalles sobre la muerte de Lara Gutiérrez, una de las tres adolescentes asesinadas. Según el informe preliminar de la autopsia, realizado en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en Temperley, la joven murió a causa de un shock hipovolémico provocado por graves heridas de arma blanca.

Los especialistas detallaron que el cuerpo presentaba tres puñaladas y otras lesiones punzocortantes, siendo la más grave la que seccionó la arteria carótida primitiva derecha, lo que derivó en una hemorragia masiva irreversible. El informe también indicó que el cadáver estaba en avanzado estado de putrefacción, aunque no mostraba signos de ataque de fauna cadavérica y se mantuvo refrigerado desde su ingreso a la morgue.

En paralelo al análisis forense, la investigación judicial avanza sobre los contactos que Lara habría mantenido con los principales sospechosos semanas antes del crimen. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la joven se había reunido previamente con un ciudadano peruano en un local de comidas rápidas del barrio porteño de Flores. El 6 de septiembre, día en que desaparecieron las víctimas, este hombre volvió a comunicarse con ella para concretar un encuentro.

Testigos aseguraron que esa noche Lara asistió a un bar tipo pool en Avenida Rivadavia al 7100, junto a otra adolescente y dos hombres de nacionalidad peruana. La Justicia investiga si Morena, otra de las víctimas, también tuvo contacto con los sospechosos ese mismo día.

Las declaraciones testimoniales revelaron que esa noche Morena habría fingido una discusión con su novio de 26 años para poder salir con Brenda Del Castillo y Lara. Las tres adolescentes creyeron que iban a una fiesta en Flores, pero en realidad fueron engañadas y trasladadas a una vivienda en Villa Vatteone, Florencio Varela, donde fueron secuestradas, torturadas y asesinadas.

Los cuerpos de las tres jóvenes aparecieron cinco días después, enterrados en el patio de la vivienda, un hallazgo que estremeció a la comunidad y que sigue bajo intensa investigación por parte de la Justicia.