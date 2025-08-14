Estos son los ladrones que entraron armados a una verdulería

Un violento asalto se produjo en un negocio llamado “Verdulería Joaquina”, situado en la calle Perona antes de Alvear, en Villa Cenobia Bustos. Allí se presentaron dos ladrones jóvenes con un arma de fuego, los cuales fueron detenidos por las autoridades.

El hecho ocurrió pasadas las 21:10, cuando dos hombres con cascos oscuros irrumpieron en el local armados con un revólver y amenazaron al empleado, un joven de 25 años. En pocos segundos se llevaron dos costosos teléfonos, un Xiaomi Redmi 11 y un Motorola G32, y escaparon en una moto Honda 150 cc gris.

Con las descripciones aportadas, la policía montó un operativo cerrojo en el barrio San Martín II, Pocito. Allí ubicaron a los sospechosos ingresando a una vivienda. En ese lugar fue arrestado Ibáñez Nahuel, de 23 años, residente del barrio Conjunto 7 de Pocito. Se secuestró la moto utilizada en el robo y dos cascos negros.

Luego, con una orden de allanamiento solicitada por la UFI Delitos Contra la Propiedad e intervención del ayudante fiscal Mauricio Flores, efectivos irrumpieron en otra casa donde se escondía el segundo implicado. Se trataba de Rojas Kevin, de 21 años, vecino del barrio San Martín II, quien fue encontrado oculto debajo de una cama. En el fondo de la propiedad hallaron un revólver Colt calibre .32 Special sin municiones, pero apto para disparar, además de la ropa usada durante el atraco.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 6ª de Rawson y quedaron a disposición de la fiscal Paula Arredondo por el delito de robo agravado con uso de arma de fuego. Del procedimiento participaron efectivos de la Comisaría 6ª, Subcomisaría Buenaventura Luna, División Comando Sur, Unidad Teresa de Calcuta y Motorizada de la Unidad Coordinadora.