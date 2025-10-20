En las últimas horas, una situación inesperada se registró en el departamento Rawson. Se trata de que dos sujetos robaron un perro que había en una vivienda y terminaron detenidos.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, todo sucedió en el interior del barrio Belgrano. Allí un vecino llamó al 911 al descubrir que su mascota de raza Dogo Argentino no se encontraba en su hogar, sospechando que alguien lo robó.

A partir de esa denuncia efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, comenzaron a buscar al animal y a los responsables. Así fue como consiguieron capturar a Tomás Alejandro Martínez y Diego Javier Ontiveros, quienes tenían en su poder al perro de 7 meses.

El can estaba en un domicilio ubicado en calle Lemos y Almirante Brown, pero ya fue devuelto a su dueño. Ahora tanto Ontiveros como Martínez, quedaron a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.