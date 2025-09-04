Nuevamente una amenaza de bomba irrumpió las últimas horas de trabajo en el Centro Cívico. Pasadas las 15:10 de este jueves, un llamado anónimo al 911 alertó sobre un explosivo en el edificio público, lo que obligó al personal a evacuar.

Al edificio llegó personal personal y de bomberos. Como indica el protocolo, al lugar llegó personal de la División Explosivos de la Policía de San Juan.

La amenaza de bomba se da en medio de la visita a San Juan de Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación. El funcionario nacional arribó para encabezar la 173 Asamblea del Consejo Federal de Turismo, en la que hizo varios anuncios, entre los que destacó que la provincia será sede de la próxima edición de los Juegos Evita para Adultos Mayores.