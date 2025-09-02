San Juan volvió a estar en el centro de una investigación de alcance internacional contra los delitos más aberrantes. En el marco de la “Operación Internacional Aliados por la Infancia V”, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron allanamientos en la provincia para desarticular una red vinculada a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

Los procedimientos se efectuaron de manera simultánea en distintas jurisdicciones del país, con epicentro en Buenos Aires, y contaron con la participación de fuerzas de seguridad y organismos judiciales de más de diez países de la región y Estados Unidos.

En la provincia, las medidas estuvieron enmarcadas dentro de un total de 52 allanamientos realizados en Argentina, que permitieron el secuestro de 393 dispositivos electrónicos y la detención de 10 personas mayores de edad acusadas de participar en la producción y comercialización de imágenes de explotación sexual infantil.

Si bien no trascendieron los domicilios ni las identidades de los involucrados en San Juan, fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el operativo permitió recolectar evidencia clave que será incorporada al expediente nacional.

La investigación estuvo coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, encabezada por la fiscal Daniela Dupuy, con el apoyo de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la PFA. Además, trabajó la división de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de la provincia de Buenos Aires.

Tras meses de trabajo, que incluyeron análisis de bases de datos y rastreo de información aportada por agencias estadounidenses, los investigadores identificaron domicilios donde se elaboraba y comercializaba este tipo de material ilegal. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó los allanamientos en distintos puntos del país, entre ellos San Juan.

En los procedimientos se incautaron notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, pendrives, tablets y documentación que serán peritados para profundizar la investigación.

La operación, que ya había tenido una etapa previa en noviembre de 2024, se extendió esta vez a países como Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Panamá, Estados Unidos y República Dominicana.

Las autoridades remarcaron que este tipo de delitos requieren un trabajo conjunto entre fuerzas nacionales e internacionales, ya que las redes de explotación sexual infantil se apoyan en plataformas digitales y circuitos clandestinos de alcance global.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ariel Oscar Peralta, y enfrentan cargos por “Producción y Comercialización de Representaciones de Menores de 18 años en Actividades Sexuales”.

En tanto, las pruebas recogidas en San Juan y en el resto de las provincias serán fundamentales para avanzar en la imputación de más personas vinculadas a la red.