En horas de la mañana del pasado domingo 14 de septiembre se produjo un grave siniestro vial en San Juan. Del mismo participaron una camioneta y una moto cuyo conductor se llevó la peor parte. Tristemente este último mencionado perdió la vida menos de 24 horas después.

El hecho en cuestión se produjo alrededor de las 06:00. En ese momento, un joven de 19 años llamado Martiniano Alcoba Arena conducía una Toyota Hilux de este a oeste por Avenida Libertador. Esta persona no llevaba acompañantes.

En ese contexto, al llegar a la intersección con calle Las Palmas, impactó contra una moto Zanella 150cc. La misma era guiada por Jeremías Gregorio Galan Quiroga, quien por el choque se desvió hacia Libertador, cayendo a la acequia de la vereda sur. La colisión fue tan fuerte que la moto quedó enganchada en un canasto de basura.

Galán Quiroga quedó tendido en el suelo inconsciente. Ante esta situación llegó personal de Emergencias Médicas al lugar, constatando que el afectado sufrió múltiples fracturas por lo que fue trasladado rápidamente hasta el hospital Rawson. Lamentablemente, sobre las 01:00 de este lunes se confirmó que su cuerpo no aguantó más y perdió la vida.