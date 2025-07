La comunidad educativa de la Escuela Boero vivió este miércoles momentos de angustia. En horas de la mañana fueron efectuados dos llamados por una amenaza de bomba. Con el correr de las horas, la investigación maduró y la Policía informó que aprendieron a un joven de 18 años que fue quien realizó la primera falsa amenaza, quien es alumno de la institución. Además identificaron a otro joven de 15 años.

Las dos llamadas obligaron a la fuerza a activar el protocolo. La decisión fue certera: evacuar a todos del edificio ubicado en las inmediaciones de Avenida Rioja y Tucumán. En el caso intervino la UFI Genérica, quienes dieron detalles de cómo se produjo la aprensión.

La fuente judicial indicó que el joven se presentó en la comisaría junto a su madre y un abogado. Inmediatamente quedó detenido. Javier Carmona, director de la escuela, contó en horas de la mañana, que la geocalización de la comunicación señalaba el interior de la escuela. Lo que daba cuenta que el responsable podía ser un estudiante.

Además, la Policía dio con el autor del segundo llamado. Se trata de un adolescente de 15 años, que también es estudiante de la Boero.

La palabra del director

Javier Carmona, director de la Escuela Boero, habló con los medios de comunicación presentes a pocos metros de la puerta principal. Desde allí informó cuáles son las novedades que le dieron los efectivos policiales que intervinieron.

“Fue sobre las 11:45 que se hicieron presentes efectivos motorizados, entiendo que de la comisaría 3.ª. Nos dijeron que habían registrado un llamado al 911 indicando que había una bomba en el establecimiento. Acudió más personal policial y se evacuó por completo el establecimiento. Nos dijeron que el llamado provenía, de acuerdo a la geolocalización, del interior del establecimiento”, reveló.

La autoridad educativa aseguró que tienen un total de 63 divisiones funcionando en la escuela en cuestión, lo que representa un total de 1.600 alumnos y más de 400 docentes. Carmona aseguró que sería poco probable que un estudiante sea el responsable, ya que faltaban minutos para que se retiraran.

“Es imposible saber en este momento con precisión si fue algún alumno haciendo alguna broma. Tendría que hablar con más de 400 docentes para saberlo, me parece imposible porque ha sido terminando el turno. Están revisando si encuentran algún artefacto explosivo. A las 12:05 algunas terminaban el turno y otros a las 12:45 que tienen séptima hora, y después hay un interturno hasta las 14:20, que ingresa el turno tarde, pero no sabemos qué va a pasar porque todavía no tenemos novedades”, sentenció.