Un nuevo episodio de violencia escolar encendió las alarmas en Rivadavia. A la salida de la escuela en La Bebida llamada el Nuevo Cuyo, en el turno vespertino, un grupo de jóvenes protagonizó una brutal pelea en plena calle. Las imágenes, difundidas a través de las redes sociales, muestran a hombres y mujeres intercambiando golpes de puño y patadas en medio de la presencia de estudiantes.

El video fue compartido por la radio Diecinueve Rivadavia en su cuenta de Facebook, donde rápidamente generó indignación y numerosos comentarios de vecinos y oyentes. “Tiene que estar la policía en cada turno, entrada y salida, porque si no va a pasar a mayores y después van a querer buscar soluciones”, expresó uno de los usuarios.

Otros testimonios apuntaron también a la responsabilidad de los padres. “A ver si se ponen las pilas y empiezan a hablar con sus hijos. Si salen perjudicados, después andan llorando y haciendo quilombo”, escribió otra vecina.

La preocupación no solo gira en torno a las peleas entre estudiantes, sino también a la presencia de grupos externos que esperan a los chicos para agredirlos o robarles. “Hace dos semanas mi sobrino salió solo y afuera lo atacaron cuatro chicos, lo golpearon y le robaron. Antes había más seguridad, ahora no hay nadie”, relató una mujer.

El pedido de los vecinos es claro: mayor control policial en los horarios de ingreso y egreso escolar, para evitar que estas situaciones se repitan. “Esperemos que la policía esté presente de ahora en adelante para que estas cosas no pasen nunca más”, concluyó uno de los mensajes difundidos en redes.

Antecedente

El 6 de junio del 2024, ese mismo establecimiento fue escenario de un hecho de violencia sin precedentes. Se escucharon disparos y luego de ello encontraron un arma en el patio de la institución educativa, que a esa hora estaba llena de alumnos del nivel secundario.

De acuerdo a la información que trascendió en ese momento, lo que sucedió fue que durante la tarde hubo una pelea en una de las viviendas del barrio Sierras de Marquesado, que queda cerca de la escuela.

En medio de la confusión, los policías entraron al edificio escolar. Es que buscaban el arma que llevaba el hombre que estaba huyendo. Un grupo de varios policías comenzó a revisar el patio del establecimiento y, finalmente, lograron encontrar el arma que estaban buscando.