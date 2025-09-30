Por primera vez en Rosario, una pistola Taser fue empleada por la policía para reducir a una persona en medio de un procedimiento por violencia de género. La intervención estuvo a cargo de una suboficial que disparó el dispositivo contra una mujer que se abalanzó sobre los agentes con la intención de arrebatarles un arma reglamentaria.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en una vivienda ubicada en Ovidio Lagos al 8500, en la zona sur de la ciudad. El operativo comenzó tras el llamado de auxilio de una víctima de violencia doméstica. Cuando los efectivos llegaron, constataron la denuncia y detuvieron a un hombre señalado como el agresor.

Mientras la víctima era asistida por personal policial debido a una descompensación, la hermana de la mujer irrumpió en el lugar e increpó a los uniformados. A pesar de las reiteradas advertencias, la mujer intentó atacar a los agentes, lo que derivó en la decisión de emplear el electrochoque para evitar un desenlace más grave.

La descarga aplicada por la suboficial logró reducir rápidamente a la agresora, sin que se registraran heridos de gravedad. Tanto la víctima de violencia de género como la mujer alcanzada por la Taser recibieron atención médica y se encuentran en buen estado de salud.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe destacaron el accionar policial. “La rápida intervención mediante el dispositivo permitió contener la agresión y preservar la integridad física de los presentes”, señalaron las autoridades. También subrayaron que el procedimiento se llevó adelante respetando los protocolos de actuación vigentes.