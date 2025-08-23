Fotógrafo herido por una pedrada durante un partido de reserva en Ullum

Un nuevo hecho de violencia volvió a empañar al fútbol local este sábado, cuando un fotógrafo resultó herido tras recibir una pedrada en pleno encuentro de Reserva entre Villa Ibáñez y Del Bono.

El hecho ocurrió en la cancha ullunera, en momentos en que los jugadores de ambos equipos protagonizaban empujones dentro del campo de juego. Según relató la propia víctima, la piedra provino desde la tribuna y lo impactó directamente, provocándole una lesión que requirió asistencia médica.

De inmediato, el hombre fue trasladado al hospital departamental, donde recibió atención de los profesionales de la salud. Más tarde, ya estabilizado, utilizó sus redes sociales para pedir que se tomen medidas concretas que eviten este tipo de hechos.

“Espero que los encargados del evento tomen cartas en el asunto para que estos incidentes no vuelvan a suceder”, escribió.