Un grave siniestro vial generó conmoción este lunes por la tarde en el centro de Córdoba. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida General Paz y 9 de Julio, uno de los puntos más transitados de la capital provincial.

Fotos y videos: un auto atropelló a varios peatones en una calle transitada de Córdoba

Según informaron fuentes policiales, un automóvil perdió el control y terminó embistiendo a un motociclista y a varios peatones que circulaban por la zona. Testigos relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos y que algunas de las víctimas quedaron tendidas sobre la vereda tras el impacto.

Personal del Servicio de Emergencias 107 y de la Policía de Córdoba trabajó en el lugar para asistir a los heridos y ordenar el tránsito. De acuerdo con los primeros datos, cuatro personas resultaron lesionadas: tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, quienes fueron trasladados al Hospital de Urgencias para recibir atención médica.

Las causas del accidente aún se investigan. No se descarta que el conductor haya sufrido una pérdida de control por una falla mecánica o una distracción al volante.

El hecho quedó registrado en fotos y videos captados por transeúntes, que rápidamente circularon por redes sociales, mostrando la magnitud del siniestro y la intervención de los servicios de emergencia en plena vía pública.